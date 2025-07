Non ce l’ha fatta Alessandro Bandarin Troi, il diciassettenne padovano rimasto gravemente ferito una settimana fa dopo una tragica caduta da un balcone a Corfù. Il giovane è deceduto nella notte nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Padova, dove era stato trasferito in coma nei giorni scorsi.

L’incidente è avvenuto durante una breve vacanza in Grecia. Alessandro, studente del liceo classico "Tito Livio", aveva affittato con altri otto compagni un appartamento turistico sull’isola. La caduta — da circa sette metri d’altezza — sarebbe avvenuta mentre si trovava su un terrazzino insieme a due ragazze belghe: si ipotizza che possa essersi sporto troppo, perdendo l’equilibrio.

I genitori, accorsi in Grecia subito dopo l’accaduto, avevano deciso di riportarlo in Italia, viste le condizioni critiche e la necessità di cure più adeguate. Il trasferimento era avvenuto in elicottero verso l’ospedale della loro città, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato purtroppo vano.

La notizia ha sconvolto la comunità scolastica del "Tito Livio" e l’intera città di Padova, stretta nel dolore per la scomparsa di un ragazzo così giovane.