Allarme bomba su un traghetto al porto di Livorno: è stato immediatamente attivato il sistema regionale di maxi emergenze. A darne notizia è il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che sui social ha comunicato l’intervento delle autorità competenti: “Sul posto i nostri sanitari, la Capitaneria di Porto, le Forze dell’Ordine, l’Autorità di sistema portuale e i Vigili del Fuoco”.

L’allerta è scattata dopo una telefonata giunta agli uffici romani della compagnia di navigazione Grimaldi, che ha subito informato le forze dell’ordine. L’attenzione si è concentrata sulla Zeus Palace, nave in arrivo da Palermo e attesa per la ripartenza verso la Sicilia alle 18:30. Il traghetto è rimasto fermo in banchina, in attesa degli accertamenti.

L’allarme ha avuto ripercussioni anche sul traffico portuale: la Cruise Europa, che avrebbe dovuto sostituire la Zeus Palace all’ormeggio, è stata momentaneamente bloccata, in attesa del ripristino delle normali condizioni operative.

Non è ancora possibile stabilire se si tratti di un falso allarme o di un’azione deliberata. Nel frattempo, resta attiva la procedura di massima sicurezza e le verifiche sono tuttora in corso.