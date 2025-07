Lo scorso finesettimana i Carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania hanno svolto un servizio straordinario di controllo nel centro storico cittadino, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della cosiddetta “maldamovida” e garantire condizioni di legalità e sicurezza nei luoghi di maggiore afflusso serale. L’operazione ha coinvolto numerose pattuglie, dislocate nei principali punti di ritrovo, e si è sviluppata in maniera capillare, interessando le zone più frequentate soprattutto nei fine settimana.

I controlli hanno riguardato sia la circolazione stradale che i luoghi di aggregazione giovanile. Due persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, dopo essere risultate positive all’alcoltest con valori ben oltre i limiti consentiti. Un giovane è stato invece segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché sarebbe stato trovato in possesso di una modica quantità di droga. Particolare attenzione è stata rivolta alla presenza di minori, molti dei quali sono stati identificati mentre stazionavano in gruppo nelle vie del centro, spesso nei pressi di locali pubblici e attività di somministrazione di bevande. L’intento dei controlli era anche quello di prevenire episodi di degrado urbano, il consumo illecito di alcol da parte di minorenni e comportamenti potenzialmente pericolosi.

Nell’ambito dell’operazione, i Carabinieri hanno sottoposto a verifica anche diversi esercizi pubblici – bar, ristoranti e altri punti di somministrazione – per accertare il rispetto delle normative igienico-sanitarie, amministrative e di sicurezza. Sarebbero emerse alcune irregolarità, e i gestori sono stati sensibilizzati sull’importanza di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge, in particolare a quelle che vietano la vendita di alcolici ai minori. In proposito, le forze dell’ordine ribadiscono l’obbligo, in caso di dubbio sull’età del cliente, di richiedere sempre l’esibizione di un documento d’identità: un gesto di responsabilità che tutela i giovani e mette al riparo i gestori da sanzioni amministrative o, nei casi più gravi, dalla sospensione o revoca della licenza.

L’iniziativa nasce anche a seguito delle numerose segnalazioni ricevute da parte dei cittadini, spesso disturbati da schiamazzi notturni e assembramenti rumorosi, specie nelle ore serali e nei weekend. I servizi straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di assicurare una costante presenza sul territorio, soprattutto durante il periodo estivo, quando l’afflusso di giovani e turisti è particolarmente elevato.