Tragedia a Namur, in Belgio, dove un bambino di appena 15 mesi è stato ritrovato senza vita dopo essere rimasto chiuso per diverse ore all’interno di un’automobile, in una calda giornata estiva. Il piccolo sarebbe stato dimenticato dal padre all’interno del veicolo parcheggiato sul posto di lavoro, mentre le temperature esterne raggiungevano i 25 gradi.

Secondo quanto riportato dalla stampa belga, l’uomo si sarebbe recato al lavoro senza accorgersi di non aver lasciato il figlio all’asilo. L’auto, chiusa e sotto il sole, è così diventata una trappola mortale. L’esame medico-legale ha confermato che il decesso è avvenuto per un colpo di calore (ipertermia), escludendo l’intervento di terzi.

A rendere noto l’accaduto sono state le autorità locali. La procura della città vallona ha aperto un’indagine per omicidio colposo, con l’obiettivo di chiarire nel dettaglio le circostanze della vicenda. Interpellata dai media, la procura non ha rilasciato dichiarazioni nel merito, limitandosi a parlare di una "tragica svista", in base ai primi elementi raccolti.