Sono serviti tre giorni per spegnere definitivamente l’incendio che ha devastato Nurri, nel Sud Sardegna, distruggendo circa 200 ettari di territorio, di cui 100 tra bosco, macchia mediterranea, pascoli cespugliati e la pineta comunale.

Le fiamme oggi hanno percorso una superficie a pascolo e lambito la pineta comunale già interessata dall'incendio del 21 luglio. Le operazioni sono state coordinate dal personale della stazione del Corpo forestale di Isili, con l'aiuto dell'elicottero proveniente dalla base di Villasalto. Sul posto sono intervenute una squadra Agenzia Forestas del cantiere di Villanovatulo e una squadra comunale di Nurri.

Non è stato l’unico incendio della giornata: due ettari di bosco sono andati in fumo a Fonni, in località Monte Spada (Genna Luddurreo), dove è intervenuto un elicottero dalla base di Sorgono insieme a due squadre Forestas. Complessivamente, in Sardegna si contano 12 roghi nella giornata odierna.