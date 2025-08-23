La prima foto ufficiale di Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è finalmente arrivata. A pubblicarla, nella tarda mattinata di oggi, è stata la stessa influencer. Lo scatto, realizzato durante una vacanza a Ibiza, immortala la coppia abbracciata a bordo di una barca al tramonto: sorridenti e felici, Ferragni e Tronchetti Provera sembrano voler mettere così fine alle indiscrezioni e ai pettegolezzi degli ultimi mesi.

Quella tra l’ex moglie di Fedez e l’imprenditore di casa Pirelli è una storia che ha fatto molto discutere sin dal suo inizio. Paparazzati più volte insieme, i due non avevano mai confermato ufficialmente il legame. Anzi, lo scorso maggio sembrava che la relazione fosse giunta al capolinea, quando Tronchetti Provera era stato fotografato a Portofino con la sua ex moglie, Nicole Moellhausen, madre dei suoi tre figli.

La foto diffusa oggi, però, ribalta la narrazione: l’intesa tra i due è tornata più forte che mai. Una foto che, peraltro, arriva a poca distanza dall’ufficializzazione della nuova relazione di Fedez con Giulia Honegger. Coincidenza o scelta calcolata, il post della Ferragni è stato immediatamente sommerso da like e commenti, tra cui quelli della famiglia e degli amici più vicini all’influencer.