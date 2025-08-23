Ancora incendi in Sardegna. Un rogo nelle campagne di Monti, in località Sa Rughe de S. Paolo, ha reso necessario l’intervento immediato del Corpo forestale, che sta operando con il supporto di due mezzi aerei: un Super Puma proveniente dalla base di Alà dei Sardi e un elicottero decollato dal Limbara.

Sul posto, a dirigere le operazioni di spegnimento, c’è il Direttore delle operazioni di spegnimento della pattuglia forestale di Monti, che coordina l’attività aerea e le squadre a terra impegnate nel contenimento del rogo.

Nella giornata di ieri sull’Isola si sono registrati dieci incendi: in tre casi, a Orgosolo, Muravera e Villa Verde, si è reso necessario l’impiego dei mezzi aerei per contenere le fiamme.