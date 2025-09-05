Buona la prima per Andrea Belotti con la maglia del Cagliari. Nell’amichevole disputata questo pomeriggio in Gallura contro il Buddusò (formazione di Eccellenza), il nuovo attaccante rossoblù si è presentato ai tifosi con un gol e un rigore procurato, contribuendo al largo successo per 8-0.

Il nuovo acquisto del club di Giulini, acclamato dai tifosi anche durante l'annuncio della formazione, ha giocato per circa un'ora. Chiaro l'intento di Pisacane di accelerare l'intesa con i compagni, che infatti hanno cercato spesso il Gallo. Il primo gol nasce da un passaggio "generoso" di Gaetano che finta la battuta della punizione dal limite, ma invece serve l'ex Benfica solo davanti al portiere.

Nella ripresa, Belotti protagonista nell'azione che porta al rigore del 3-0, poi trasformato da Esposito: proprio il Gallo si procura il penalty dopo aver strappato il pallone a un difensore avversario.

Otto a zero il risultato finale: esordio anche per gli altri due nuovi arrivi Ze Pedro e Rodriguez. E gloria e ingresso nel tabellino dei marcatori per Felici e Borrelli (una doppietta a testa) e per i Primavera Marini e Mendy. Sono rimasti a casa Folorunsho (gestione carichi di lavoro) e gli infortunati Pintus, Radunovic e Pavoletti.