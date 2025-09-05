La vicenda che ha suscitato preoccupazione nel quartiere di Is Mirrionis si è conclusa con il sequestro di tre cani, ordinato dalla Procura della Repubblica, e il loro trasferimento in un canile a Nurri. Gli animali avevano aggredito una dipendente della scuola via Meilogu, costringendo altri lavoratori a rifugiarsi all'interno dell'edificio per evitare ulteriori aggressioni.

Secondo le prime indagini, i cani erano di proprietà di un uomo che occupava illegalmente l'alloggio precedentemente destinato al custode della scuola. La Procura ha avviato un'azione legale per sgomberare gli occupanti, in collaborazione con la Polizia locale.

"Siamo soddisfatte dell’intervento della Polizia locale e degli altri servizi comunali coinvolti, che restituisce tranquillità alla comunità scolastica, specie in vista della riapertura delle scuole per il nuovo anno” - hanno affermato le assessore Giulia Andreozzi e Luisa Giusa Marassi".

"La volontà dell’Amministrazione comunale di Cagliari - hanno aggiunto le esponenti dell’Esecutivo Zedda, rispettivamente titolari della Pubblica istruzione e dell’Ecologia urbana, con delega alla gestione faunistica - è quella di procedere su questa strada. E intervenire sulle situazioni di abusivismo presenti in città, come accaduto nei giorni scorsi per piazza Medaglia".