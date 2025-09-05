La delibera proposta dall'assessore dei Lavori pubblici, Antonio Piu, e approvata dalla Giunta regionale della Sardegna insieme all'assessore del Bilancio, Giuseppe Meloni, prevede un finanziamento di oltre 6 milioni di euro per i Comuni di Porto Torres, Tonara, Sedini e Ossi, destinato a interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico.

"Con questo provvedimento - spiega l'assessore Piu - prosegue l'azione della Regione diretta a intervenire nelle situazioni più critiche dei territori nei quali sono presenti importanti criticità connesse al rischio idrogeologico e alle frane, al fine di garantire ai cittadini adeguate misure di protezione e cura del territorio nonché di migliorare le condizioni generali di sicurezza, di proteggere le persone, e di salvaguardare i beni".

A Tonara, si prevede un intervento volto a ridurre il rischio di frana che minaccia la strada comunale da via Su Nuratze a via Savoia. Questo intervento consiste in opere di difesa e consolidamento per completare le misure di protezione già installate su parte del versante. L'obiettivo è garantire la sicurezza nelle zone prive di protezioni e proteggere la strada dai massi cadenti, consentendo così la sua riapertura al traffico locale. Il finanziamento per questo progetto ammonta a 1.700.000 euro.A Sedini, sarà costruito un nuovo ponte con impalcato bi-trave per sostituire il guado attuale che attraversa il rio Silanis a San Nicola. Questa nuova struttura garantirà una maggiore sicurezza e la percorribilità della strada anche durante eventi climatici intensi. Per la realizzazione di questo ponte sono stati stanziati 3.200.000 euro.Le opere pianificate a Porto Torres, finanziate con 562.000 euro, hanno l'obiettivo di mettere in sicurezza il costone roccioso tra l'Istituto tecnico nautico e piazza Amsicora. Questo intervento prevede operazioni di disgaggio, l'installazione di ancoraggi in barra d'acciaio, la posa di una rete metallica ad alta resistenza e di una biorete in fibra naturale. Saranno inoltre eseguiti lavori di ripristino del calcestruzzo danneggiato e interventi mirati alla stabilizzazione del versante franoso.A Ossi, viene programmata la messa in sicurezza dell'area "Sa Tregonaia", dove una parte della viabilità pubblica pedonale versa in condizioni precarie a causa di fenomeni franosi naturali. Sono previsti interventi di consolidamento del versante e del muro di contenimento lungo la strada comunale, per un costo approssimativo di 620.000 euro.