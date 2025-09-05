È rimasto lievemente intossicato a causa dell’inalazione dei fumi emessi da un incendio che, durante la mattina di oggi, venerdì 5 settembre, ha provocato danni a un appartamento situato alla periferia di Thiesi, precisamente in via Musinu.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari da un'ambulanza del servizio 118, mentre le operazioni di spegnimento dell'incendio sono state gestite dai Vigili del fuoco, i quali hanno anche eseguito la bonifica e reso sicuro l'edificio.

Attualmente sono in corso le indagini al fine di determinare le cause del rogo.