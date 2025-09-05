È stato recuperato e soccorso alle prime ore di questa mattina, alle 3:15 un escursionista in difficoltà sul sentiero per Cala Luna, grazie al prezioso intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna.

L'uomo, di nazionalità tedesca, si era smarrito a causa del calare delle tenebre la sera precedente. La Centrale Operativa del 118 è stata contattata per richiedere aiuto, attivando così la Centrale del Soccorso Alpino per organizzare l'operazione di salvataggio.

Due tecnici della stazione di Nuoro e altri due del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza si sono recati sul posto, constatando che l'escursionista si trovava in buone condizioni di salute, e lo hanno riportato alla sua auto parcheggiata a Buchi Arta. I Vigili del Fuoco erano presenti per fornire supporto durante l'intervento.