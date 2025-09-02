Non una rivoluzione, ma un profondo rinnovamento. Così si è chiuso il mercato estivo del Cagliari, che nelle ultime ore ha piazzato un colpo a sorpresa: l’arrivo di Andrea Belotti. Il campione d’Europa, prelevato a titolo definitivo dal Como e legato da un contratto fino a fine stagione, avrà il compito di raccogliere l’eredità di Piccoli, ceduto alla Fiorentina dopo i dieci gol dello scorso campionato.

Belotti è in cerca di rilancio da almeno quattro stagioni: i cento gol del periodo granata ora come ora sono solo un bel ricordo. Μa il Cagliari ha creduto in lui. E lui è convinto - ha accettato al volo rinunciando alle offerte di Valencia e Samp - che la Sardegna possa farlo tornare quello di una volta in termini realizzativi. Va da sé che i gol potrebbero riaprirgli anche la porta della Nazionale. L'ultima rete in azzurro - segno del destino - l'aveva realizzata proprio a Cagliari nell'amichevole pre Europeo contro il San Marino il 28 maggio del 2021. In carriera ha realizzato otto gol contro il Cagliari (l'ultimo nel 2023- 2024 con la maglia della Roma) in quindici partite con quattro assist.

Da ieri in città anche i nuovi acquisti Ze Pedro e Rodriguez. Gli altri nuovi ingressi di quest'estate sono Palestra, Folorunsho, Mazzitelli, Kilicsoy, Esposito, Borrelli. Più i ritorni dai prestiti di Radunovic, Idrissi, Cavuoti e Di Pardo.

Sono andati via invece Scuffet, Veroli, Hatzidiakos, Wieteska, Palomba, Catena, Prelec, appena tornati dai prestiti, Augello, Viola e Jankto (contratti scaduti). Ma soprattutto Makoumbou, Zortea e Piccoli: sono state le cessioni più dolorose. Da considerare anche le spese effettuate dalla società per i riscatti di Caprile, Adopo, Piccoli e Gaetano: circa trenta milioni. Potrebbe partire anche Rog: richieste dagli Emirati Arabi.