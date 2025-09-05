Una donna ultrasessantenne è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, poco distante dal centro commerciale Tanit e dal cimitero cittadino, a Sassari. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11.30.

Immediato l’intervento del 118: la donna è stata stabilizzata sul posto e trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata, dove le è stato assegnato il codice rosso. Ha riportato la frattura del braccio destro e un trauma cranico. Le condizioni sono gravi, ma la donna non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, ancora in fase di accertamento.