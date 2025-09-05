La ventesima serata di Pastorale del Turismo, in programma sabato 6 settembre a Tortolì, riserva il suo spazio alla musica di una delle Bande musicali più amate, quella della Brigata “Sassari”.

Costituita nel 1988, la Banda della Brigata “Sassari” ha ereditato la tradizione delle disciolte Bande Reggimentali e ha tenuto la sua prima esibizione pubblica il 4 novembre dello stesso anno a Cagliari, in occasione della Festa delle Forze Armate.

È costituita da circa 30 militari cui si salda un drappello di tamburi imperiali con Mazziere. Il repertorio della Banda varia da quello tipico delle formazioni militari a quello classico, con brani di Rossini, Verdi, Puddu, Sousa, Beethoven e altri compositori.

Oltre a partecipare alle manifestazioni militari, la Banda si è esibita in occasione dei maggiori avvenimenti sportivi, anche a carattere internazionale, che si sono svolti in Sardegna. Intensa l’attività concertistica in tutta l'Isola e in Italia.

Dalla sua costituzione fino ai tempi più recenti, la Banda è diretta dal Maresciallo Capo Musica Andrea Atzeni. Attualmente è diretta dal Sergente Maggiore Capo Andrea Cardia.

Il concerto è a ingresso libero, ma chi non potrà essere presente avrà la possibilità di godersi la serata in diretta su Sardegna Live (sul nostro sito, www.sardegnalive.net, su YouTube e su Facebook).

Il programma

A partire dalle 20.30, all'Anfiteatro Caritas di Tortolì, il momento introduttivo di cordialità e condivisione legato all’accoglienza “sarà curato dalla comunità di Ussassai. A seguire, il concerto della Banda della Brigata “Sassari”.