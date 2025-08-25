Un episodio di violenza ha scosso la quiete del villaggio turistico Baia di Conte, nel cuore del parco di Porto Conte ad Alghero. Nel tardo pomeriggio di domenica 24 agosto, un barman della struttura è stato brutalmente aggredito da un gruppo di turisti campani in vacanza.

Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe nato dal rifiuto del dipendente di servire da bere a un giovane sprovvisto del braccialetto di riconoscimento obbligatorio per gli ospiti del resort. Il ragazzo avrebbe quindi chiamato alcuni familiari che, poco dopo, avrebbero raggiunto il bar e colpito il barman con calci e pugni, anche quando era già a terra.

L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale: è fuori pericolo, ma i medici hanno stabilito una prognosi di circa 20 giorni.

Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri che, dopo rapidi accertamenti, hanno identificato i quattro responsabili. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza quanto accaduto.