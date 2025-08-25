Avrebbe incontrato nella sua abitazione un uomo a cui avrebbe ceduto due dosi di cocaina per un peso totale di circa un grammo. Durante la perquisizione personale, veicolare e domiciliare, sono stati trovati e sequestrati due bilancini elettronici di precisione e 420 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Un 36enne, residente a Monserrato ma domiciliato a Selargius, già noto alle forze dell'ordine, è stato così denunciato nelle prime ore del mattino, intorno alle 4:30 di ieri, domenica 24 agosto, dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Quartu Sant’Elena, con il sostegno dei colleghi della Sezione Radiomobile, con l'accusa di detenzione e spaccio di droga.

L'uomo a cui avrebbe ceduto la droga è un 42enne residente a Cagliari, ma domiciliato a Quartu Sant’Elena. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, consegnato all'Autorità Giudiziaria e conservato in attesa di essere trasferito presso l'Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Cagliari e il Fondo Unico di Giustizia.