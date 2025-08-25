Un ragazzo di 27 anni è stato trovato senza vita nella tarda serata di ieri dai genitori, nella sua abitazione. Il giovane era seduto davanti al computer con indosso una maschera antigas collegata a una bomboletta di gas refrigerante. La tragedia è avvenuta a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo

I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza o lesioni. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Teramo, che hanno sequestrato il computer, il cellulare e altro materiale informatico.

La salma si trova ora all’obitorio dell’ospedale di Teramo, a disposizione del pm di turno, che dovrà decidere sull’eventuale esame autoptico.

Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita del ragazzo. L’ipotesi principale è quella di un gesto volontario, anche se non viene esclusa del tutto la possibilità che il 27enne stesse partecipando a una delle numerose “challenge” che circolano su social network e piattaforme online. Al momento, però, non ci sono elementi concreti che confermino questa pista.