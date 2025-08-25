Grave lutto per Enzo Salvi. L’attore comico, amatissimo dal pubblico, ha annunciato sui social la scomparsa della madre, Bruna Brunori, con parole cariche di amore e commozione.

“Hai lottato fino all’ultimo istante come un vero guerriero. La tua forza, il tuo coraggio e il tuo amore resteranno per sempre scolpiti dentro di me”, ha scritto Salvi, condividendo un selfie che lo ritrae sorridente accanto alla mamma.

Nei giorni scorsi l’attore aveva già confidato la sofferenza della donna, che stava affrontando con grande forza la malattia. Per starle vicino, Salvi aveva anche annullato un suo spettacolo previsto in Calabria. “Adesso finalmente puoi riposare, stringendo di nuovo papà in quell’abbraccio che il tempo ci aveva tolto. Oggi il mio cuore si è spezzato. La mia mamma è volata via… Non ci sono parole abbastanza grandi per descrivere il dolore che provo in questo momento. Ho perso il mio faro, la mia radice, il mio primo e più grande amore. Con lei se ne va una parte di me, ma resta il suo sorriso, il suo affetto infinito, la sua forza che ha sempre illuminato la mia vita. Se ne va una madre meravigliosa, ma resta dentro di me il suo esempio, i suoi insegnamenti, la sua voce che continuerò a sentire ogni giorno”, si legge nel post pubblicato da Enzo Salvi.

Quindi un pensiero per il papà scomparso anni fa: “Mamma, abbraccia forte papà e salutamelo… ora siete di nuovo insieme, come avete sempre voluto. In questo dolore immenso stringo Laura, Manuel e Nicolò, Federica e Angelica e la tua amata Peggy. La nostra famiglia è la vostra eredità d’amore, e insieme porteremo avanti ciò che ci avete insegnato”.

Infine, un ringraziamento: “Non vi dimenticherò mai, perché l’amore di un figlio per i suoi genitori non muore mai. Riposa in pace, mamma. Un grazie dal profondo del cuore a tutti gli amici che mi sono stati vicino e a chi ha pregato per lei”.