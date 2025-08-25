È stato sorpreso dai Carabinieri mentre minacciava e insultava i propri genitori, dopo aver danneggiato alcuni mobili di casa e l'auto della madre parcheggiata nelle vicinanze.

Una situazione familiare tesa quella che si sono trovati davanti i militari delle Stazioni di Uta e Siliqua, intervenuti durante la notte appena trascorsa in una casa del centro si Siliqua, in risposta a una chiamata di emergenza al numero 112 dopo che un muratore di 29 anni, residente a Siliqua ma domiciliato a Londra, già noto alle forze dell'ordine, ha dato in escandescenze.

L'intervento dei Carabinieri è stato fondamentale per prevenire un ulteriore peggioramento della situazione, assicurando la sicurezza dei familiari, tranquillizzandoli e allontanandoli dal 29enne, e riuscendo a calmarlo e impedendo che la sua condotta sfociasse in violenza fisica.

Dopo aver accertato le responsabilità, i Carabinieri hanno denunciato l'uomo alla Procura di Cagliari per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. Per proteggere immediatamente le vittime, è stata emessa un'ordinanza di allontanamento urgente dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente dalle stesse.

L'Autorità Giudiziaria, informata prontamente dai Carabinieri, dovrà ora decidere sui provvedimenti da adottare nei confronti dell'indagato.