Ferma in mezzo al mare, a circa 8 miglia nautiche dall’Isola di Ponza e a causa di un’avaria ai motori, la Msc World Europa, nave da crociera ammiraglia della flotta Msc.

Secondo quanto comunicato dalla Guardia costiera, il problema – di natura elettrica – si è verificato alle 7:25 di lunedì mattina, mentre la nave era in navigazione da Genova verso Napoli con a bordo 8.585 persone (6.496 passeggeri e 2.089 membri dell’equipaggio).

Nonostante lo stop, a bordo la situazione appare sotto controllo. I servizi essenziali per i passeggeri continuano a essere garantiti dai generatori, le condizioni meteo sono favorevoli e, come riferisce la Guardia costiera, “i passeggeri sono tranquilli”.

A confermarlo sono anche alcune testimonianze raccolte direttamente dalla nave. “Siamo ad eliche spente, fermi, con l’isola di Ponza alle spalle. I motori sono bloccati dalle 5 e mezzo di questa mattina”, racconta un passeggero. Un altro, in un video diffuso dall’agenzia AGTW, aggiunge: “Hanno ripristinato tutti i servizi, la nave è operativa dal punto di vista logistico, ma i motori restano fermi”.

Nel frattempo, due rimorchiatori – partiti dai porti di Gioia Tauro e Napoli – sono già diretti verso la nave per prestare assistenza e condurla in sicurezza al porto di Napoli. Le operazioni si svolgono con il supporto di un elicottero. Tecnici specializzati della compagnia stanno raggiungendo l’imbarcazione per effettuare le verifiche necessarie e riparare l’avaria.

Il centro di soccorso marittimo della Guardia costiera di Civitavecchia segue costantemente l’evolversi della situazione attraverso i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, mantenendo un contatto diretto con l’armatore e con il comandante della nave. Intanto, mentre i controlli proseguono, a bordo l’atmosfera resta serena: i crocieristi hanno continuato la loro giornata tra sole e piscina, in attesa della ripartenza.