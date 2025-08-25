Aveva rubato generi alimentari e bevande del valore di circa 190 euro in un supermercato a Villasimius, ed è stato quindi denunciato per furto aggravato dai Carabinieri della locale stazione.

L'uomo, un disoccupato di 41 anni, residente a Villasimius e già noto alle forze dell'ordine, è stato individuato dai militari dopo una segnalazione di furto in corso presso il supermercato in via Raffaello: dopo aver tentato la fuga per qualche istante, è stato bloccato dai Carabinieri che hanno recuperato la merce e restituita al legittimo proprietario.