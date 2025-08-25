Nel corso del mese di gennaio 2025, sono state registrate ben 1006 violazioni legate al mancato smaltimento corretto dei rifiuti e all'abbandono indiscriminato degli stessi. Tra queste infrazioni, particolare attenzione è stata dedicata all'abbandono dei rifiuti, individuato sia tramite l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza che grazie alle ispezioni sul campo svolte dagli agenti della sezione di Igiene urbana della Polizia Locale di Cagliari. Questa sezione, istituita nel dicembre precedente, ha permesso di cogliere sul fatto le violazioni al regolamento comunale in merito alla gestione dei rifiuti urbani. La squadra della sezione di Igiene urbana è composta da un funzionario e nove istruttori della Polizia Locale, i quali lavorano in stretta collaborazione con il servizio di Igiene del suolo. Le modalità operative vengono definite con una periodicità trimestrale e i risultati delle attività di controllo sono comunicati pubblicamente con trasparenza e regolarità, garantendo così un monitoraggio costante della situazione.

"La collaborazione istituzionale e con la cittadinanza porta sempre a risultati tangibili - commenta l'assessora all'Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico, Luisa Giua Marassi - L'obiettivo prioritario è quello di contrastare in maniera sempre più efficace i comportamenti scorretti, consolidare la cultura della legalità e il rispetto per l'ambiente. L'azione della Sezione serve anche a rafforzare la cooperazione tra l'amministrazione e le cittadine e i cittadini virtuosi, che sono ogni giorno al nostro fianco nella tutela dell'ambiente e del decoro della città, ora finalmente percepita come 'la propria casa'. Un importante cambio di prospettiva che fa percepire il corretto conferimento dei rifiuti come un gesto non solo doveroso per legge ma indispensabile per la cura del territorio e della salute di tutte e tutti".