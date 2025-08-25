Paura nel pomeriggio di ieri, domenica 24 agosto, quando un'auto in transito ha preso fuoco lungo la statale 130, al chilometro 8, nel territorio di Elmas.

Intervento immediato, intorno alle ore 14:30, dei Vigili del Fuoco di Cagliari che hanno domato l'incendio, che nel frattempo si era propagato alla vegetazione circostante, coinvolgendo un canneto e sterpaglie, e richiedendo l'arrivo di un'autobotte per fornire ulteriore supporto. Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte nell'incidente.

In via precauzionale, un'ambulanza è stata dispiegata sul luogo insieme a una squadra ANAS per ripristinare la strada. I Vigili del Fuoco hanno assicurato l'area e avviato le indagini per determinare le cause dell'incendio.