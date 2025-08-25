Sabato sera scorso e fino alle prime ore di domenica, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno condotto un'ampia operazione di controllo del territorio nelle zone più frequentate della città per garantire la sicurezza durante la movida estiva.Numerose pattuglie della Compagnia di Cagliari, supportate dalle unità cinofile antidroga, sono state dispiegate con attenzione particolare verso i locali di intrattenimento e i luoghi di aggregazione giovanile, tra cui il quartiere Marina. Durante l'operazione, sono state identificate oltre duecento persone, controllati vari esercizi pubblici e veicoli in transito sulle principali vie cittadine.L'intervento si è concluso positivamente: i controlli effettuati non hanno rilevato situazioni critiche o atti illegali, confermando l'efficacia preventiva del servizio.L'Arma dei Carabinieri conferma il proprio impegno costante a garantire sicurezza e vigilanza per permettere ai cittadini e ai turisti di godersi serenamente i momenti di svago, contribuendo così al senso di sicurezza collettiva nel centro della città. I controlli continueranno nelle prossime settimane in stretta collaborazione con le altre Forze dell'Ordine, seguendo le decisioni del Comitato presieduto dal Prefetto di Cagliari, per assicurare ordine e legalità durante tutta la stagione estiva.