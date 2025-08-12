Disagi e rallentamenti per oltre un'ora, questo pomeriggio, sulla Statale 133 bis per un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 10.700. Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate finendo entrambe fuori strada.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del presidio estivo di Santa Teresa Gallura, che ha collaborato con il personale del 118 per soccorrere l’unico ferito, trasportato successivamente all’ospedale di Olbia. Sono intervenuti anche i carabinieri di Santa Teresa e di Tempio Pausania.