Proseguono gli sbarchi di migranti sulle coste meridionali della Sardegna. In totale, dalle ultime ore di ieri fino alla mattina di oggi, martedì 12 agosto, sono sbarcate 76 persone, presumibilmente provenienti dall'Algeria. Lungo la spiaggia di Porto Pino, nel comune di Sant'Anna Arresi, sono approdati 13 migranti, seguiti poco dopo da altri 15, inclusi due donne e due bambini.

Successivamente, a Calasetta, altre 10 persone hanno fatto ingresso via mare. Poco dopo la mezzanotte, un piccolo barcone con 14 migranti a bordo ha raggiunto le coste di Sant'Antico. Il più recente sbarco, avvenuto stamattina alle ore 6:30 a Calaverde nel territorio di Pula, ha visto l'arrivo di 23 uomini e una donna, i quali sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Monastir.

Nel frattempo, le operazioni di sorveglianza e controllo delle coste da parte della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza continuano, con particolare attenzione alla ricerca dei migranti che potrebbero essere naufragati venerdì scorso mentre tentavano di raggiungere le coste sud-occidentali della Sardegna. A oggi, non sono stati recuperati nuovi elementi a parte il migrante soccorso sabato e il cadavere trovato domenica.