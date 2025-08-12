Incidente stradale questa mattina, 12 agosto 2025, lungo la SP 19, nel territorio di Villasimius. Intorno alle 9:30, per cause ancora da accertare, due autovetture si sono scontrate, terminando la corsa fuori dalla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, distaccamento stagionale di Castiadas, che hanno provveduto alla stabilizzazione e messa in sicurezza dei mezzi e all’estrazione dei tre occupanti, tutti adulti.

Uno dei passeggeri, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in ospedale dal personale sanitario. Presenti anche le forze dell’ordine per gli accertamenti di competenza.