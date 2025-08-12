"Non sapete cosa è successo. Quindi per favore lasciatemi stare". Sono le parole di Belen, che torna a parlare della lite avvenuta tra lei e il gestore di una stazione di servizio, a Porto Cervo.

Dopo la diffusione virale dei video che documentano la discussione, la showgirl argentina risponde alle critiche ricevute sui social media, "Quando mi arrabbio ho sempre le mie motivazioni, come chiunque di voi", ha scritto sui social rispondendo ad alcuni commenti in cui è stata definita "maleducata".

Belen ha poi spiegato perché, come si sente nel video, in quella circostanza ha risposto: "Perché lo sanno tutti come tratta chiunque, non tratta bene le donne ed è famoso per questo - ha spiegato -. "Se mi inc...o ho le mie motivazioni! Facile registrare momenti che convengono e metterle su Instagram per massacrare una donna".

I FATTI

Belen non ha fornito molti dettagli sulla lite, quindi rimane poco chiaro cosa sia successo. Tuttavia, dai video diventati virali, sembra che la showgirl argentina sia stata coinvolta in una discussione accesa in Sardegna. Le immagini mostrano la showgirl al volante del suo Suv entrare in un'area chiaramente contrassegnata come zona ad accesso limitato. Il benzinaio, a questo punto la ferma: "Io ti dico che non puoi passare, perché hai spostato il birillo?", si sente nel video. Belen risponde: "Perché lei mi sta sul c...o", poi fa retromarcia e se ne va.

Il video in questione ha suscitato vivaci discussioni e si è diffuso rapidamente sui social, generando una forte reazione negativa nei confronti della showgirl e parole di elogio nei confronti del benzinaio.