Paura nella tarda serata di ieri, a Oristano, per un incendio divampato in un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Carducci.

Un passante, notando fumo e fiamme fuoriuscire da una finestra, ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti un equipaggio della Squadra Volanti della Polizia di Stato e tre autobotti dei Vigili del Fuoco.

Mentre i Vigili del Fuoco erano impegnati a domare le fiamme, gli agenti della Volante, considerata la gravità della situazione e le grida di aiuto provenienti dall’interno, si sono introdotti nel condominio. L’incendio è durato circa un’ora e il denso fumo acre ha rapidamente invaso l’intero edificio.

Per garantire la sicurezza di tutti, Vigili del Fuoco e agenti hanno proceduto all’evacuazione immediata dei residenti, controllando uno ad uno tutti gli otto piani dello stabile. In totale sono state fatte uscire venti famiglie, tra cui diversi anziani, accompagnati e sorretti dai soccorritori. Particolare attenzione è stata rivolta a un’anziana donna non udente, ignara dell’accaduto, che è stata messa in salvo da due poliziotti.

A seguito delle inalazioni di fumo, uno dei due agenti intervenuti ha riportato una prognosi di sette giorni di cure mediche.