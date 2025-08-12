Circa 70 tra giovani e giovanissimi sono stati segnalati a Sassari alle Prefetture competenti per il possesso di sostanze stupefacenti. Si tratta del bilancio dei controlli condotti dalla Guardia di Finanza durante il "Alguer Summer Festival".

Il coordinamento delle attività anti-traffico e anti-spaccio di droga è stato affidato al Comando Provinciale di Sassari, con l'impiego delle unità cinofile delle Fiamme Gialle provenienti dai Reparti del nord Sardegna.

Durante le esibizioni dei noti cantanti Fabri Fibra e Manu Chao all'anfiteatro "Ivan Graziani", di fronte a oltre 10 mila spettatori provenienti da tutta Italia, i finanzieri hanno sequestrato diverse tipologie di droghe, tra cui hashish, marijuana, metanfetamine (MDMA) e cocaina. Oltre alla presenza delle unità cinofile, i Finanzieri hanno avuto il supporto dei "Baschi Verdi", militari specializzati nell'ordine pubblico, per garantire la sicurezza durante l'evento e i controlli antidroga.

Questi interventi fanno parte di un più ampio piano di controllo del territorio, attuato non solo in occasione di eventi importanti ma anche quotidianamente nei centri urbani, nei porti e negli aeroporti della provincia, al fine di contrastare la microcriminalità che tende ad aumentare durante l'estate.Le attività svolte con serenità durante l'evento confermano l'impegno costante della Guardia di Finanza nella tutela della sicurezza, della salute pubblica e dell'economia legale.