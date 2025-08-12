Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 15:30, sulla Strada Provinciale 17, al chilometro 35, nel territorio di Villasimius. Per cause ancora da chiarire, un’auto ha sfondato la barriera di protezione ed è precipitata nel rio Foxi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento stagionale di Castiadas, che hanno messo in sicurezza il mezzo e la sede stradale, mentre il conducente, soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato in ospedale.