Una furiosa lite tra senzatetto nel cuore della notte, in pieno centro a Cagliari, ha richiesto l’intervento dei carabinieri e si è conclusa con una denuncia. È accaduto in via Roma.

Alcuni passanti hanno allertato il 112 segnalando due uomini che stavano litigando animatamente. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Sezione Radiomobile, trovandosi davanti un 48enne straniero, senza fissa dimora e in evidente stato di alterazione psicofisica, che stava inveendo contro un altro senzatetto. L’uomo, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, si è rifiutato di fornire le proprie generalità.

Identificato poco dopo, è stato denunciato anche per la violazione dell’obbligo di permanenza notturna.