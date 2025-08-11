PHOTO
Magomadas, accogliente borgo della Planargia affacciato sulla costa occidentale della Sardegna, si prepara a rinnovare la devozione per Santa Maria del Mare, una delle ricorrenze religiose più sentite dalla comunità locale. La festa, che unisce momenti di spiritualità e intrattenimento, coinvolgerà residenti e visitatori con un ricco programma che si snoderà dal 15 al 31 agosto, con il cuore degli eventi concentrato nei tre giorni centrali.
Programma religioso
Sabato 16 agosto – Vigilia della Festa
Ore 18:00: Processione da Magomadas verso Santa Maria del Mare.
Domenica 17 agosto – Giorno della Festa
Ore 8:00: Santa Messa presso Santa Maria.
Ore 10:30: Benedizione del Mare nel sagrato, Santa Messa solenne con benedizione del pane e della carne.
Ore 18:30: Vespri e processione da Santa Maria del Mare verso Magomadas.
Lunedì 18 agosto
Ore 9:00: Santa Messa di ringraziamento.
Domenica 24 agosto
Ore 8:00: Santa Messa.
Domenica 31 agosto
Ore 8:00: Santa Messa.
Programma civile – Anfiteatro Santa Maria del Mare
Venerdì 15 agosto
Concerto del gruppo ska “SKAOSSS”. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore di un amico affetto da SLA.
Sabato 16 agosto
Esibizione del gruppo Janas con la partecipazione di Carla Denule fino a mezzanotte, a seguire musica con il gruppo Barbie Sound.
Domenica 17 agosto
Tributo ufficiale agli 883 con la band Time-Out, seguito da spettacolo pirotecnico.
Come ogni anno, sarà presente un punto ristoro con bibite, panini, patatine e altre specialità.
La festa di Santa Maria del Mare rappresenta un appuntamento immancabile per Magomadas, capace di unire momenti di preghiera e partecipazione comunitaria con serate di musica e divertimento.