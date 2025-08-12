Gravi carenze nell'adeguata preparazione dell'equipaggio per gestire emergenze, nella prevenzione degli incendi e nella sicurezza sono state riscontrate dal Nucleo Port State Control della Capitaneria di porto di Cagliari a bordo di una nave "General cargo" con bandiera Liberia, che è stata fermata al porto del capoluogo sardo.

La nave, costruita 20 anni fa, ha una stazza lorda di 7345 tonnellate e una lunghezza di quasi 120 metri ed è arrivata per operazioni commerciali il 8 agosto. I controlli standard sono stati attivati in seguito all'attracco della nave nel porto canale.

"Il provvedimento di fermo amministrativo è scattato dopo un'attenta e approfondita ispezione - spiegano dalla Capitaneria - durante la quale sono state riscontrate gravi carenze in materia di preparazione e risposta alle emergenze da parte dell'equipaggio, in materia di prevenzione e lotta degli incendi e di gestione della sicurezza di bordo. In tutto le non conformità riscontrate sono state 31 (trentuno), di cui ben 14 (quattordici) motivo di detenzione".

La nave non potrà lasciare il porto di Cagliari fino a quando "non saranno ristabilite le necessarie condizioni di sicurezza di bordo, e solamente dopo che sarà stata nuovamente ispezionata dal nucleo Port State Control".