Dieci persone coinvolte in una rissa scoppiata ieri sera in piazza Matteotti a Cagliari. Il bilancio è di due feriti, entrambi algerini di 27 e 18 anni, che sono stati denunciati a piede libero dalla polizia locale di Cagliari per rissa e lesioni personali.

Alla polizia locale è arrivata una telefonata che segnalava una rissa in piazza Matteotti con una decina di persone, una di queste era a terra e veniva colpita con calci e pugni. Gli agenti del Nucleo di Pronto intervento sono subito intervenuti sul posto.

Gran parte delle persone coinvolte sono fuggite mentre i due feriti sono stati bloccati. "Entrambi presentavano evidenti ferite - spiegano dalla polizia locale - uno in particolare con lesioni lacero-contuse al volto e alla schiena".

Uno dei due uomini ha inizialmente rifiutato l'assistenza sanitaria del 118 arrivato sul posto ed è stato condotto al Comando della polizia locale, mentre il secondo è stato accompagnato in ospedale e piantonato dagli agenti. Entrambi sono stati denunciati e rimessi in libertà.