Venerdì 27 giugno, l’Hotel Grazia Deledda ospiterà a Sassari il congresso medico-scientifico dal titolo “Focus sul carcinoma mammario”, un appuntamento di rilievo dedicato all’aggiornamento e al confronto multidisciplinare sulla diagnosi, il trattamento e la gestione del tumore al seno.

L’evento, rivolto a oncologi, senologi, radiologi, chirurghi, infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica e professionisti della salute, sarà un’occasione per fare il punto sulle più recenti innovazioni terapeutiche e sulle linee guida aggiornate nella lotta contro il carcinoma mammario, la neoplasia più frequente tra le donne.

Il carcinoma mammario rappresenta la patologia tumorale in cui sono state sviluppate le principali innovazioni in ambito oncologico, dagli screening, ai trattamenti conservativi, alle terapie neoadiuvanti, fino allo sviluppo di terapie mirate.

L’apertura dei lavori è prevista alle ore 9:30 con la presentazione delle responsabili scientifiche del convegno Silvia Mura e Valeria Sanna e della presidente del corso Maria Grazia Alicicco mediche oncologhe dell’unità operativa di Oncologia Medica dell’Aou di Sassari.

«Abbiamo voluto organizzare questo focus nell’ottica di favorire un aggiornamento scientifico sul trattamento del carcinoma della mammella, sottolineando come la scelta di tali approcci debba essere valutata integrando caratteristiche clinico-patologiche e molecolari della malattia e rimarcando la necessità di testare le pazienti per biomarcatori tissutali e plasmatici, al fine di definire nel modo più completo e accurato possibile la sequenza terapeutica ideale per ciascuna di esse», hanno evidenziato gli organizzatori dell'Aou di Sassari.

I diversi specialisti si alterneranno durante l’incontro e interverranno su temi come le nuove frontiere nella terapia personalizzata, nuove acquisizioni in ambito multidisciplinare, la diagnosi precoce e tecniche avanzate di imaging, i trattamenti chirurgici conservativi e ricostruttivi, le nuove acquisizioni in ambito anatomo patologico, il recupero fisico e psico-oncologico e la qualità della vita delle pazienti, le esperienze dei vari specialisti come lo psicologo, il fisiatra e infine sono previste le testimonianze di alcune pazienti.

L’incontro si inserisce in un contesto di formazione continua e aggiornamento professionale, con il rilascio di crediti Ecm per i partecipanti.

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e si può effettuare tramite il seguente link: https://iscrizioni.acrosscongressi.com/Login.asp?IDcommessa=A25041&Lang=IT