È stato sorpreso in piena notte mentre cercava di forzare un’auto in sosta con l’aiuto di alcuni grimaldelli. Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sassari, con l'accusa di tentato furto aggravato, danneggiamento e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Il fatto è avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 giugno in via Principessa Jolanda, dove alcuni residenti, insospettiti dai movimenti dell’uomo tra le auto parcheggiate, hanno allertato il 112. L’intervento tempestivo dei militari ha permesso di cogliere il presunto ladro sul fatto, proprio accanto a un’auto appena forzata.

Le successive verifiche hanno permesso di ricostruire l’accaduto: l’uomo avrebbe già danneggiato tre veicoli e sottratto alcuni occhiali da due di essi. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini.