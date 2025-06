Giornata intensa per il Corpo forestale della Regione Sardegna, impegnato su tre fronti distinti per domare altrettanti incendi divampati nei territori di Arbus, Ardara e Ozieri.

Il primo rogo si è sviluppato in località Genna Lada, in agro del comune di Arbus. Sul posto è intervenuto un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto, con a bordo un equipaggio del Corpo forestale. A coordinare le operazioni di spegnimento è il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento), che dirige le squadre impegnate a terra.

Un secondo incendio è stato segnalato in località Funtana 'e Figu, nel comune di Ardara. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento di un mezzo aereo, decollato dalla base di Anela. Le operazioni sono dirette dal D.O.S. della pattuglia forestale di Ozieri, presente sul posto.

Il terzo fronte si è aperto in località C. Arca, in agro di Ozieri. Qui il Corpo forestale è intervenuto con il supporto di due elicotteri, provenienti dalle basi operative di Alà dei Sardi e Anela. Le operazioni di spegnimento, ancora in corso, sono affidate al D.O.S. della pattuglia forestale di Ozieri, che coordina le forze a terra e in volo.