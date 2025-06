Si è svolta ieri, presso il Comune di Fonni, la riunione della Commissione comunale di vigilanza per il collaudo del galoppatoio “San Cristoforo”, in vista della manifestazione ippica “Sa Arrela de Vrores” in programma sabato 28 giugno. L’evento, inserito nel circuito AIRVAAS, includerà anche il primo Trofeo dei Bar di Fonni.

Particolare attenzione è stata riservata all’emergenza sanitaria legata alla dermatite nodulare contagiosa, con l’adozione di misure straordinarie per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

“In applicazione delle preziose indicazioni emanate dall’Unità di crisi operante a livello regionale – si legge nel comunicato diffuso dalla Società Ippica Fonnese – anche al fine di consentire una sicura movimentazione degli equidi, si è stabilito che tutti i mezzi adibiti al trasporto dei cavalli siano sanificati al loro arrivo al galoppatoio ‘San Cristoforo’, mentre a conclusione della manifestazione sarà ripetuta la disinfestazione sui cavalli, prima del loro carico sui mezzi di trasporto per il ritorno in scuderia”.

Queste precauzioni, spiegano gli organizzatori, sono fondamentali “per limitare il diffondersi di una pericolosa malattia che potrebbe creare seri danni a tutto il comparto” e permettere il regolare svolgimento delle manifestazioni ippiche.

La Società Ippica Fonnese ha inoltre ringraziato le istituzioni convenute per il supporto e la collaborazione, rinnovando l’invito agli appassionati a partecipare a “Sa Arrela de Vrores”, occasione in cui verrà selezionato anche il fantino che rappresenterà il Comune di Fonni alla 39ª edizione del Palio di Fonni, in programma domenica 3 agosto.