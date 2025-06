Una lite tra vicini è degenerata nella notte a Sarroch, in via XX Settembre, nel cuore del centro abitato, trasformandosi in una colluttazione con tanto di coltello. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Assemini, allertati da una segnalazione che parlava di una rissa in corso.

Secondo una prima ricostruzione, il diverbio sarebbe scoppiato per motivi banali tra un 44enne di origine tunisina, residente in zona, e un 77enne del luogo. La tensione sarebbe rapidamente salita fino a sfociare in uno scontro fisico: l’uomo più giovane avrebbe estratto un coltello e minacciato l’anziano, innescando una colluttazione tra i due.

Entrambi hanno riportato ferite superficiali da taglio ed escoriazioni, e sono stati trasportati al pronto soccorso per le cure del caso. Fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione.

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno denunciato i due per minacce e lesioni personali. Le parti, al momento, si sono riservate di presentare querela. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.