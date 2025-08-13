Social
In Italia
"Volevo fare l'animatore, ma sono scappato. Sottopagato e sfruttato". Il caso di Gilberto divide l'opinione pubblica
Musica

Fabio Concato: “Costretto a interrompere i concerti per un tumore, mi sto curando”

Il cantautore ha cancellato le date del tour in programma a luglio e agosto
Gorgoglione

Accoltella una donna, poi spara contro i Carabinieri e infine si toglie la vita

Un uomo di 80 anni ha aggredito una barista nel suo bar, poi ha sparato ai Carabinieri prima di togliersi la vita
Operazione umanitaria

Sei bambini da Gaza atterrano a Roma per cure mediche

In Italia

Botulino, intensificati i controlli Nas su food truck e sagre in tutta Italia

Rimini

Gilberto lascia il lavoro da animatore a Rimini per 650 euro: sfruttamento o gavetta?

Tradizione conserviera e botulismo

Botulismo in Italia: 1.276 casi sospetti dal 2001 al 2024

Botulino

Botulino in Calabria: le autopsie sulle vittime confermano l'intossicazione

Milano

Donna investita e uccisa a Milano, Salvini: “Radere al suolo il campo rom”

Milano

Investita e uccisa a Milano, quattro minorenni rintracciati in un campo rom

Merano

Precipitano in un canalone, morti padre e figlio

In Italia

Botulino in Calabria, affidato l’incarico per le autopsie sulle due vittime

Giugliano

Due giorni abbandonato al sole, cane muore di stenti: choc a Giugliano

Cavallino Treporti

Ritrovato il corpo senza vita del bambino disperso in mare a Cavallino Treporti

Cuneo

Sfonda la porta di casa e butta il suo cane dal balcone, l'animale muore: orrore a Cuneo

