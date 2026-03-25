Daniela Santanchè si è dimessa da ministra del Turismo. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo 2026, dopo, come riportato da ANSA, una lunga attesa dei cronisti davanti al dicastero, senza rilasciare dichiarazioni.

La mozione di sfiducia delle opposizioni approderà in aula alla Camera da lunedì.

Proprio ieri, in una nota ufficiale, la premier aveva espresso apprezzamento per la scelta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi, auspicando la stessa decisione anche da parte del ministro del Turismo Daniela Santanchè.

“Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, esprime apprezzamento per la scelta del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione. Auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè”.