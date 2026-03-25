Scalpita Marco Palestra per una maglia da titolare nella semifinale del playoff mondiale fra Italia e Irlanda del Nord. L'esterno del Cagliari potrebbe partire dal primo minuto, complici le condizioni non ottimali di Politano. Il classe 2005 è stata fino ad ora una delle rivelazioni del campionato, e il ct potrebbe premiarlo con la titolarità già alla prima chiamata in Nazionale.

Gli altri dubbi di formazione sono legati a Bastoni (il difensore non è al meglio) e in attacco, dove Retegui, Kean e Pio Esposito si giocano due maglie, coi primi due leggermente favoriti.

Questa la probabile formazione azzurra: 3-5-2. Donnarumma; Mancini, Bastoni/Buongiorno, Calafiori; Politano/Palestra, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean/Pio Esposito, Retegui.

Le squadre scenderanno in campo alle 20:45, la vincente sfiderà una fra Bosnia e Galles nella sfida finale che decreterà l'accesso ai Mondiali 2026.