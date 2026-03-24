Non ce l’ha fatta Sofia Pusceddu, 25enne di origini sarde e residente nel Varesotto, rimasta gravemente ferita in un incidente in moto avvenuto lo scorso 19 marzo. La giovane stava percorrendo la provinciale del lago di Varese, nel tratto che attraversa il territorio di Biandronno, quando ha perso il controllo del mezzo.

Secondo le ricostruzioni, la caduta sarebbe stata seguita da un violento impatto contro un cancello. Le cause precise dell’incidente restano da chiarire: tra le ipotesi, anche la possibilità che la visibilità sia stata compromessa dalla luce del sole nelle prime ore del mattino.

Le condizioni della ragazza erano apparse fin da subito molto gravi. Sul posto erano intervenuti i soccorsi, con i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del 118. Vista la situazione critica, era stato attivato anche l’elisoccorso che aveva trasportato la 25enne all’ospedale di Circolo di Varese.

Ricoverata in condizioni disperate, la giovane ha lottato per diversi giorni. Nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi. Il decesso è avvenuto nelle scorse ore.