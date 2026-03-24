Momenti di autentico terrore quelli vissuti nelle scorse ore ad Acquaviva delle Fonti, nel Barese, dove una bambina di soli due anni è rimasta vittima della furia di un cane. La piccola, secondo le prime ricostruzioni, è stata aggredita in strada da un pitbull appartenente a un vicino di casa.

L'animale sarebbe riuscito a sfuggire al controllo del proprietario proprio mentre la bimba si trovava all'esterno. Un istante di distrazione che è quasi costato carissimo: il cane si è scagliato contro la piccola, puntando al volto. Solo il tempestivo e coraggioso intervento del padre ha evitato il peggio, riuscendo a interrompere l'aggressione e a sottrarre la figlia dalle fauci dell'animale.

Le condizioni della bambina sono apparse subito serie, rendendo necessario il trasferimento d'urgenza al Policlinico di Bari. Una volta giunta nel presidio ospedaliero del capoluogo, la piccola è stata trasferita d'urgenza in sala operatoria, dove i chirurghi hanno provveduto a suturare le profonde ferite riportate al viso.

Attualmente la giovanissima paziente si trova ricoverata nel reparto di Chirurgia Plastica, dove è assistita dalla madre e sottoposta a una stretta profilassi antibiotica. Fortunatamente, nonostante la gravità delle lesioni e lo shock subito, i medici hanno escluso il pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del fatto e valutare eventuali responsabilità del proprietario del cane, che era presente al momento dell'incidente ma non è riuscito a trattenere l'animale.