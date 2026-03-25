Una docente di 57 anni è stata accoltellata questa mattina da uno studente di 13 anni all’interno dell’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso: le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressione è avvenuta in un corridoio del primo piano, davanti a un’aula. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo, che frequenta la terza media, avrebbe colpito l’insegnante al collo e all’addome. Il 13enne è stato subito bloccato.

La docente è stata sottoposta a intervento chirurgico all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Sul caso indagano i carabinieri. Al momento dell’aggressione, si legge sull'Ansa, il ragazzo indossava pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta “vendetta”. All’interno dello zaino avrebbe avuto anche una pistola scacciacani.

Dura la reazione del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: “Quanto accaduto presso l’Istituto comprensivo di Trescore Balneario, è un fatto di una gravità sconvolgente - ha detto il ministro Valditara -. Esprimo innanzitutto la mia forte vicinanza alla docente, ai suoi famigliari, alla scuola. Questo fatto dimostra che è necessario approvare rapidamente le nuove, severe norme predisposte dal governo per contrastare la criminalità giovanile e in particolare la diffusione di armi improprie fra i giovani. Misure necessarie da accompagnare a quelle che abbiano già avviato nelle scuole sulla condotta e l’educazione al rispetto e che a breve saranno avviate come quella sulla assistenza psicologica”.

Preoccupazione anche dal mondo della scuola. “Non passa quasi giorno - il commento riportato dall'Ansa del presidente nazionale DirigentiScuola Attilio Fratta - in cui non arrivino dalle scuole notizie sempre più inquietanti. L’asticella della violenza si sposta sempre più in alto: un alunno di appena 13 anni accoltella un’ insegnante davanti a scuola. E le famiglie dove sono? Come fa un ragazzino a uscire di casa armato? L’emergenza educativa è ormai fuori controllo. Auspico solo di non assistere, nelle prossime ore, all’ennesimo attacco alla scuola e al suo personale”.