Si è spento oggi, 24 marzo 2026, all’età di 91 anni Gino Paoli, uno dei più grandi protagonisti della musica leggera italiana. Secondo le prime informazioni, Gino è andato via in serenità, circondato dall’affetto dei suoi cari.

Paoli è stato un cantautore, interprete e autore di brani che sono entrati nell’immaginario collettivo del nostro Paese e oltre. La sua carriera è stata costellata di successi assoluti, come le celebri canzoni “Il cielo in una stanza”, “Sapore di sale”, “Che cosa c’è” e “Quattro amici al bar”, considerate pietre miliari della musica italiana, amate da generazioni di ascoltatori.

Originario di Monfalcone, ma profondamente legato alla città di Genova dove è cresciuto, Paoli ha fatto parte della celebre “scuola genovese” insieme ad altri grandi nomi della canzone d’autore italiana.

Oltre alla sua produzione musicale, Paoli ha avuto anche un’esperienza politica: è stato deputato negli anni Ottanta e assessore alla Cultura nel comune di Arenzano.