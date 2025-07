È stato catturato a Barcellona Andrea Cavallari, uno dei giovani condannati in via definitiva per la strage di Corinaldo. Era evaso il 3 luglio scorso, dopo aver discusso la tesi di laurea all’Università di Bologna. Da quel giorno, di lui si erano perse le tracce.

Il giovane è stato individuato e fermato in strada nella tarda mattinata di oggi dalle autorità spagnole, grazie alla collaborazione con la polizia italiana.

L’evasione era avvenuta in un momento di relativa libertà: un permesso per motivi di studio, concesso per discutere la tesi di laurea. Ma il ragazzo non aveva fatto ritorno in carcere. Un piano che, secondo le prime ipotesi investigative, sarebbe stato studiato da tempo e messo in atto con l’aiuto di un telefono cellulare a cui Cavallari avrebbe avuto accesso in carcere. Non si esclude il coinvolgimento di complici.