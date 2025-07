Nuova tappa del concorso di Miss Universo nell’Isola: dopo Iglesias e Marrubiu, la manifestazione organizzata da Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, imprenditrici regine del wedding e degli eventi, uniche detentrici del marchio Miss Universe per la Sardegna, raggiunge Lanusei. L’appuntamento domani sera, 18 luglio, in piazza Vittorio Emanuele: a partire dalle 21 saliranno in passerella le concorrenti che puntano a strappare il pass per la fase finale del concorso, per una serata all’insegna della moda, della musica, dell’arte e delle tradizioni.

Il tema di fondo sarà ancora una volta l’inclusione sociale. Da quest’anno il concorso ha l’obiettivo di abbattere ogni forma di barriera e sensibilizzare il pubblico. Miss Universo è un potente mezzo di internazionalizzazione che porta al suo interno un forte messaggio di valorizzazione del territorio, e vuole essere mezzo attraverso la moda di riconoscimento del brand Sardegna a 360 gradi, con le sue tradizioni, cultura e territori.

A tal riguardo l’evento è stato accolto e appoggiato dall’Unione dei Comuni D’Ogliastra ( Lanusei, Elini, Bari Sardo, Cadeddu Ilbono, Loceri) sempre più indirizzata alla valorizzazione di prestigio dei suoi territori. In passerella si alterneranno artisti, stilisti, cantanti sardi che sapranno raccontare l’autenticità dei valori e delle tradizioni tramandate da generazioni e sempre forti e impresse in chi la Sardegna la vive nel profondo.

Miss Universo, che con il suo tour sta toccando varie località dell’Isola, è anche l’occasione giusta per valorizzare la storia e tradizioni identitarie. Nella tappa di Lanusei non poteva mancare Maria Ausilia Marongiu, stilista di casa che con le sue creazioni in chiave naturalistica riesce a confezionare meravigliosi abiti da composizioni floreali, senza allontanarsi dal solco della tradizione sarda.

A condurre la serata sarà Anthony Peth, volto noto di Mediaset, Rai e La7, che sarà affiancato da Luciana Ledda interprete Lis (lingua dei segni) in co-conduzione e traduzione simultanea. Ospite della serata sarà la cantante Cecilia Concas, artista sulla scena da quasi 40 anni, tra le poche a saper sapere padroneggiare allo stesso modo logudorese, campidanese e gallurese.

Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia di Events, impegnate a portare Miss Universo in giro per l’Isola, rimarcano la svolta sociale del concorso di bellezza: “Da 22 anni valorizziamo la Sardegna e ci impegniamo a farla conoscere a livello internazionale con i nostri eventi, Miss Universo è una grande vetrina per tutti i luoghi in cui sta facendo tappa il concorso, ma rappresenta anche l’occasione giusta per raccontare le meraviglie che la nostra terra può offrire”.

Daniele Burchi, sindaco di Lanusei, è felice di poter accogliere nel suo paese i tanti ospiti: “Siamo lieti di ospitare un evento così importante che, lontano dai soliti stereotipi, risulta in grado di valorizzare l'eleganza femminile in un significativo contesto di giusta sensibilità sociale. In un'occasione simile abbiamo riscontrato grande attenzione e partecipazione per cui siamo sicuri che avremo un grande riscontro.”

Francesca Loi, assessore al Turismo e Attività commerciali, vede nella kermesse un’opportunità per mostrare Lanusei oltre i confini regionali: “Miss Universo non è solo un concorso, è un modo per rappresentare la cultura del proprio paese, mostrando gli aspetti della tradizione, della moda e della bellezza locale. La serata sarà anche l’occasione per promuovere il turismo del nostro paese, focalizzando l’attenzione sulla sue tradizioni e la cultura”.

Ivan Mameli, presidente dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra, è certo del ritorno d’immagine offerto da Miss Universo: “Supportare un evento così importante è per noi un chiaro segnale di promozione del territorio. L’Unione è un territorio ampio e variegato che può offrire tanto ma ha necessità di investimenti in promozione come questo”.